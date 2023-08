Dernier invité de cette saison inaugurale du podcast "Le grand oral AEF info x Fnege", Jean Charroin, DG de l’Essca, décrypte pour nos auditeurs sa stratégie d’implantation territoriale, en France et à l’étranger : née à Angers en 1909, l’Essca a ouvert des campus à Paris et Budapest en 1993, avant Shanghai en 2007, Aix, Bordeaux et Lyon en 2016, et Strasbourg en 2022. En 2023, elle installera ses couleurs au Luxembourg et à Malaga, en Espagne. Quels sont les moteurs de cette politique ? Quel rôle jouent les collectivités locales ? Comment piloter une telle complexité organisationnelle ?