Une tentative de suicide sur le lieu de travail causée par l’imminence d’un licenciement est un accident du travail

Un salarié tente de mettre fin à ses jours dans un contexte de tensions intersyndicales et de conflit avec la direction. Il a appris la veille que le ministre du Travail autorise son licenciement. La Cour de cassation juge le 1er juin 2023 qu’il s’agit d’un accident du travail. La cour d’appel ne pouvait écarter le caractère professionnel de cette tentative de suicide au motif que la victime aurait agi pour conférer la plus large publicité à son acte sur son lieu de travail et avec l’intention de mettre en évidence l’injustice dont elle se prétendait victime.