Antonin Ricard, directeur de l’IAE d’Aix depuis deux ans, est le 4e invité du podcast "Le grand oral AEF info x Fnege", dans lequel il revient sur sa prise de conscience récente en matière d’écologie, après sa participation à la Convention des entreprises pour le climat. Il souhaite maintenant faire du seul IAE accrédité Equis une "caring school", et estime qu’on "ne peut plus continuer à enseigner les modèles du passé aux étudiants sans les inviter à les repenser". Antonin Ricard s’exprime aussi sur ses concurrentes privées, et sur la relation de l’IAE avec Aix-Marseille université.