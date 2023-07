Conformément à la clause de revoyure prévue par la CCN de la métallurgie signée le 7 février 2022 (lire sur AEF info), l'UIMM, la CFE-CGC (20,92 %) et FO (15,92 %) ont signé le 11 juillet 2023 un avenant pour revaloriser la grille unique des salaires qui s’appliquera au 1er janvier 2024. Le texte sur lequel la CFDT a émis un avis favorable, et que la CGT n’a pas signé, prévoit une augmentation de 11,74 % pour les plus bas salaires, pour porter le minima à 21 700 euros brut annuel, tandis que le plancher est fixé à 68 000 euros pour les salariés relevant de la plus haute classification.