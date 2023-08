"Le grand oral AEF info x Fnege" reçoit aujourd’hui Léon Laulusa, le tout nouveau directeur général de l’ESCP Business school, qui a succédé à Frank Bournois le 1er juin dernier. Encore peu connu du milieu de l’ESR, Léon Laulusa, arrivé du Laos à l’âge de 8 ans, présente son parcours peu commun et l’impact que celui-ci a eu sur sa conception du mérite. Il revient aussi sur la multiculturalité qu’il entend renforcer à l’ESCP, sur sa carrière professionnelle bicéphale entre l’académie et le monde de l’entreprise, et donne sa vision de l’identité de la doyenne des business schools françaises.