Le site Choisir le service public publie un appel à candidatures pour un directeur ou une directrice du GIP FUN Mooc. La date limite de candidature est fixée au 25 août 2023. Six missions sont "à très brève échéance" : proposer un positionnement et une stratégie pour le GIP FUN et son avenir en lien étroit avec le MESR ; proposer une stratégie, une organisation et des perspectives conformes aux attentes des opérateurs ; inscrire les réflexions stratégiques et prospectives dans le cadre plus global des missions attribuées aux autres opérateurs numériques du MESR avec lesquels "il ne saurait y avoir de redondance" ; veiller au bon déroulement d’un "projet important" porté par le GIP, "Digital FCU" ; transmettre les éléments permettant au MESR d’envisager "le meilleur positionnement possible" du GIP ; et déployer la stratégie qui pourra faire l’objet d’un contrat d’objectif et de performance avec le MESR. Ce poste est occupé par Catherine Mongenet.