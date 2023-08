À un an du début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, AEF info s’intéresse aux enjeux sociaux que représente le plus célèbre événement sportif au monde au travers d’une série de décryptages, interviews et reportages. Pour ce quatrième volet, AEF info est allé à la rencontre des athlètes féminines de l’équipe de France de natation artistique. Non professionnelles, et forcées de prendre en main leur insertion sur le marché du travail, ces dernières tentent tant bien que mal de concilier sport de haut niveau et études.