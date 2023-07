Adrien Taquet annonce la création d'une mission sur la "refonte des congés parentaux"

Dans un discours prononcé via un Facebook live ce lundi 28 septembre 2020, le secrétaire d'État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, a annoncé la création dans les prochains jours d’une "mission visant à réfléchir à la refonte des congés parentaux". Ce projet, qui fait suite à l’annonce du gouvernement le 23 septembre sur l’allongement du congé paternité (lire sur AEF info), sera mené "en coopération avec la ministre du Travail, Élisabeth Borne, et les partenaires sociaux". "Je suis convaincu que la parentalité en milieu professionnel est un magnifique sujet encore largement inexploité. Que l’on ne s’arrête pas d’être parent le matin quand on badge dans son entreprise", a déclaré Adrien Taquet. Le nom des personnes qui travailleront sur ce projet sera dévoilé "prochainement". Ils seront ainsi chargés de mener une "réflexion mais surtout des propositions".