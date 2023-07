La Cour des comptes préconise d’arbitrer "au plus tard en octobre 2023" le recours "probable" aux forces de sécurité intérieure et aux armées "pour pallier le déficit de la sécurité privée", dans un rapport sur les JOP publié jeudi 20 juillet 2023. Bien que Paris 2024 demande à ses prestataires de prévoir "un surcroît de ressources compris entre 10 % et 30 % afin de faire face aux défections de dernière minute", la question de la faisabilité des recrutements reste "entière". Il n’est "pas certain" que le recours contraint aux FSI "ne se traduise pas par un surcoût pour le Cojop", juge la Cour.