Le comité consultatif portant sur l’extinction de l’ITR s’est tenu le 19 juillet 2023 au ministère de l’Intérieur, en présence des huit syndicats de la fonction publique, des élus et des représentants de Bercy et du ministère de la Fonction publique. Le gouvernement a mis sur la table trois mécanismes envisagés, dont le PER et deux niveaux de déplafonnement du Rafp. Ce dernier est privilégié pour compenser les pertes liées à la suppression de l’ITR sur les pensions de 2028. Les syndicats devraient être reçus à la rentrée pour des bilatérales afin de présenter leurs propositions.