Le nombre d'allocataires en activité réduite a plus que doublé entre 1995 et 2011 (Unédic)

« Entre 1995 et 2011, les allocataires en activité réduite sont passés de 490 000 personnes à 1,1 million chaque mois. Aujourd'hui, 40 % des allocataires de l'assurance chômage travaillent chaque mois. Cette expansion continue reflète l'augmentation des contrats courts et du recours au temps partiel, constatée ces dernières années sur le marché du travail », résume l'Unédic dans une nouvelle étude sur l'activité réduite, rendue publique jeudi 17 octobre 2013. Selon le régime d'assurance chômage, « les allocataires en activité réduite perçoivent un revenu de 34 % supérieur à celui des allocataires sans activité », ce cumul entre salaire et allocation s'étant « considérablement développée auprès des seniors et des femmes ».