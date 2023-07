Une étude publiée par l’Institut des politiques publiques (1) en juillet 2023 met en évidence le rôle joué par la confiance en soi dans les choix d’orientation des élèves. Parmi les meilleurs élèves, les filles et les élèves d’origine sociale défavorisée ont moins confiance en eux que les garçons et les élèves d’origine sociale favorisée. De plus, le niveau de confiance en soi est "fortement associé" à la sélectivité des formations choisies sur Parcoursup. Mais une "intervention simple" d’information réduit une partie des inégalités sociales et de genre dans l’accès aux filières sélectives.