Le conseil de la Cnam a examiné et émis un avis défavorable ce 20 juillet 2023 sur le projet de décret entérinant la hausse de la participation des assurés (ticket modérateur) sur les honoraires et actes des chirurgiens-dentistes. Le projet de texte fixe une fourchette comprise entre 35 % et 45 % pour la fixation de cette participation. Dans une note parallèle, la direction de la Cnam précise que la hausse effective devrait s’élever à 40 % et s’inscrit dans le cadre de discussions plus larges entre financeurs sur le virage préventif pour les soins dentaires.