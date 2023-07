Renforcer l’accès des femmes aux responsabilités : la proposition de loi est adoptée par l’Assemblée nationale

Les députés ont adopté le 15 juin 2023 la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, élargit le périmètre des postes concernés par le mécanisme des nominations équilibrées à certains postes de la FPH , à des établissements publics (Cour des comptes, Conseil d’État, Cese …) et à certains emplois de la fonction publique parlementaire. Le taux de primo nominations de personnes de chaque sexe pour les postes à la décision du gouvernement, des cabinets ministériels et du chef de l’État est porté à 50 %. L’entrée en vigueur de l’index de l’égalité est anticipée à fin 2023 pour la FPE et au plus tard au 30 septembre 2024 pour les autres versants. Enfin, les employeurs d’au moins 500 agents devront publier les dix salaires les plus bas de leur périmètre.