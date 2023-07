Marseille : l’ouverture de la cité scolaire internationale est repoussée de deux ans, à la rentrée 2024

Un conflit d’intérêts reporte à la rentrée 2024 l’ouverture de la cité scolaire internationale de Marseille, un projet de 63 M€ piloté par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (1) , qui vise à contribuer à rendre Marseille attractive pour les cadres supérieurs et à la hisser à la hauteur des grandes métropoles (lire sur AEF info). 2 100 élèves devaient y être accueillis en septembre 2022. Mais lundi 14 octobre 2019, la région, propriétaire du terrain, a annoncé l’annulation de la procédure devant permettre de choisir les entreprises chargées du chantier et de l’exploitation de la cité. La collectivité a découvert "un conflit d’intérêts" entre une personnalité du jury et une société membre d’un des trois groupements candidats. Ceux-ci devront être indemnisés à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros chacun. Le Procureur de la République a été saisi.