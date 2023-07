Mixité sociale et enseignement catholique : "La balle n'est pas que dans notre camp" (M. Pellé, DDEC d'Ille-et-Vilaine)

Rennes fait partie des académies où l'écart des IPS entre collèges publics et privés est le plus faible. L'explication ? En Bretagne, l'enseignement catholique scolarise environ 40% des élèves. "Quand on accueille une part si importante de la population scolaire, on brasse beaucoup plus", expose Michel Pellé, directeur diocésain d'Ille-et-Vilaine. Tout en reconnaissant qu'il reste "des efforts à faire", il affirme que l'enseignement catholique "favorise l'accueil de tous les élèves". Johann Champion, directeur du collège Bakhita, peut en témoigner: son établissement compte 80% de boursiers.