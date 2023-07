Un arrêté du 17 juillet 2013, publié au Journal officiel ce jeudi 20 juillet, porte nomination des membres du comité de sélection interministériel prévu à l’article 4 du décret du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État au titre de l’année 2023. Ces 15 membres sont issus de la DGAFP et de dix ministères dont ceux de l’Économie et des Finances (deux membres) et de l’Intérieur (trois membres). La présidence revient à Françoise Tomé, conseillère d’État. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel et des comités de présélection ministériels sont définis par l’arrêté du 18 octobre 2022 réformant la procédure de tour extérieur d’accès au corps des administrateurs de l’État à partir de 2023 (lire sur AEF info). Selon ce texte, la rémunération des membres du comité est supportée par les employeurs qui y sont représentés.