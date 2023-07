Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine, est nommée secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel à la faveur du remaniement de ce jeudi 20 juillet 2023. Elle remplace Sarah El Haïry en fonction depuis mai 2022 (lire sur AEF info), qui devient secrétaire d’État chargée de la Biodiversité. Elle travaillera donc avec le nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal (lire sur AEF info).