Sylvie Retailleau est maintenue dans ses fonctions de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce l’Élysée le 20 juillet 2023 en fin de journée. Elle est en poste depuis le 20 mai 2022 (lire sur AEF info) et la nomination du premier gouvernement d’Élisabeth Borne après l’élection d’Emmanuel Macron pour un second mandat à l’Élysée. En revanche, Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, quitte le gouvernement. Il est remplacé par Gabriel Attal, jusqu’alors ministre délégué chargé des Comptes public (lire sur AEF info). De même, François Braun laisse le portefeuille de la Santé et de la Prévention à Aurélien Rousseau.