Dans le cadre du remaniement annoncé ce jeudi 20 juillet peu avant 20h, Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, est nommé ministre délégué en charge du Logement, auprès de Christophe Béchu qui reste ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoire. Il prend la suite d'Olivier Klein, ex-maire de Clichy-sous-Bois et président de l’Anru, qui aura occupé le poste pendant un peu plus d’un an. À cette occasion, les portefeuilles du Logement et de la Ville sont à nouveau séparés, ce dernier revenant à la députée Renaissance Sabrina Agresti-Roubache, nommée secrétaire d’État.