Alors que le dispositif Labcom est plébiscité par la communauté scientifique, "le nombre de candidatures des PME et des ETI est trop limité", assure Dominique Dunon-Bluteau, directeur des opérations scientifiques de l’ANR, dans une interview à AEF info mardi 18 juillet 2023. La solution ? "Étendre ce dispositif aux start-up" selon des critères en cours de définition. "Nous procéderons, comme c’est l’usage, à une analyse financière mais un peu plus allégée que d’habitude dans la mesure où certaines start-up seront trop jeunes pour remplir certaines conditions et normes financières", assure Dominique Dunon-Bluteau. Par ailleurs, il revient sur l’AAPG 2024, les actions menées en matière de CSTI, les enjeux en matière de développement durable et signale que l’ANR Tour va évoluer en "Rendez-vous de l’ANR".