Dans le cadre du Plan Pauvreté et depuis le 1er juin 2023, le groupe mutualiste Aésio Santé a étendu son expérimentation de médiation santé à un secteur plus rural. Présente dans le département de la Loire depuis 2016, l’expérimentation se focalisait jusqu’à présent sur des zones QPV à Saint-Etienne et aux alentours. Elle est soutenue depuis son lancement par l’ARS, Saint-Etienne Métropole, la Ville de Saint-Etienne et la Conférence des financeurs. "Une nouvelle médiatrice est chargée des territoires en veille active et en milieu rural", précise Aésio Santé dans un communiqué. Le déploiement se fera à hauteur d’une journée par semaine pour accompagner environ 9 200 habitants à travers un suivi individuel dans l’accès aux droits, aux dépistages et aux soins mais aussi pour créer ou accompagner des dynamiques en termes d’action collective de prévention santé.