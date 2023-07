Le MESR et le SGPI s’apprêtent à lancer un AAP pour soutenir la recherche en SHS, selon une note dont AEF info a eu copie, le 19 juillet 2023. Doté de 200 M€, cet appel sera lancé en "deux vagues", auxquelles seuls les EPSCP pourront candidater. Cependant, "l’association des ONR est vivement recommandée". Le dépôt des dossiers est prévu pour novembre et le retour du jury pour janvier 2024. Dans ce cadre, "les établissements devront définir les leviers essentiels pour la mise en place de leur stratégie et, à partir d’un domaine d’excellence choisi, en faire la démonstration de faisabilité".