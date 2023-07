À l’issue de leur école de commerce post-prépa, les diplômés 2021 déclarent en moyenne un salaire annuel brut avec primes de 47 k€ pour un emploi en France, et de 58 k€ pour un emploi à l’étranger, selon les informations collectées via un questionnaire AEF info-Challenges basé sur l’enquête insertion de la CGE. Cet ordre de grandeur varie toutefois quasiment du simple au double d’une école à l’autre. Si on rapporte le salaire d’embauche en sortie de diplôme aux frais de scolarité de chaque école, ces alumni "rentabilisent" leur investissement dans leurs études supérieures en 10 mois environ.