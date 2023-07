Six organisations (fédération des DDEN, le Comité laïcité République, l’association Égale, le Grand Orient de France, l’Union des familles laïques et l’association Unité laïque) annoncent le 19 juillet 2023 qu’elles ont saisi le Conseil d’État pour "excès de pouvoir", pour annuler le protocole d’accord relatif à la mixité sociale et scolaire, signé le 17 mai 2023 entre le ministre de l’Éducation nationale et le Sgec (Secrétariat général à l’enseignement catholique) (lire sur AEF info). Elles considèrent que ce texte constitue une "entorse à la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État qui interdit toute reconnaissance d’un culte par la République". Il méconnaît aussi, selon elles, "l’existence d’autres établissements revendiquant un caractère propre catholique, mais qui ne relèvent pas du Sgec, ainsi que des 15 autres fédérations d’établissements privés sous contrat".