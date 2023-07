Réunis face au ministre délégué à la Ville et au logement, Olivier Klein, le 17 juillet 2023, les membres de Foncier solidaire France ont fait part de leurs attentes quant à l'évolution du bail réel solidaire voulue par le gouvernement à l'issue du CNR logement. Le gouvernement envisage en effet d'élargir l'accès au BRS via un rehaussement des plafonds de ressources. Le réseau des OFS a réitéré sa demande de ne pas rehausser ces plafonds au-delà des niveaux du PLS. Et a appelé à une meilleure prise en compte du bail réel solidaire dans le décompte SRU pour les communes carencées.