Face à un niveau d’investissement de l’ordre de 25 milliards d’euros par an dans les prochaines années, pour financer le prolongement du parc nucléaire français et la construction des nouveaux réacteurs en grande partie, EDF aura "besoin d’une aide de l’État", a insisté Luc Rémont, devant les députés, mercredi 19 juillet 2023. Si toutes les pistes sont encore ouvertes, la préférence du PDG va aux contrats CFD et aux garanties de l’État. "Il faut un nouveau consensus national sur ce qu’est le prix de l’électricité en France", a-t-il plaidé.