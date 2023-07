Le PDG du CNRS, Antoine Petit, et le directeur de Sciences Po, Mathias Vicherat, ont signé, le 18 juillet 2023, une convention de partenariat définissant "une stratégie scientifique partagée". Objectif : "développer une recherche connectée aux questions de société les plus actuelles". Quatre thématiques sont identifiées : analyse des politiques et de l’action publiques ; étude des phénomènes économiques ; transformation des inégalités, les discriminations et les modes de vie ; le numérique.