Le LPMS (laboratoire de Physique des Matériaux et de Surfaces) de CY Cergy Paris Université s’associe au LIDYL (laboratoire interactions, dynamiques et lasers) du CEA "pour explorer les matériaux quantiques et maîtriser leurs propriétés électroniques", annoncent-ils mardi 18 juillet 2023. Afin "d’amplifier et structurer leur coopération scientifique", les deux laboratoires créent l’équipe commune de recherche DICO (dynamique et interactions en phase condensée). Cette collaboration "permettra de renforcer les axes scientifiques en physique du solide et d’accroître la visibilité de ces recherches communes à l’international".