L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur prévoit moins de cessions et plus d’acquisitions foncières en 2023. Le conseil d’administration du 27 juin a pris acte des difficultés rencontrées sur le terrain par l’EPF, concernant les délais de sortie d’opérations et les problèmes financiers de partenaires. Son président, Nicolas Isnard, décrit un secteur de l’habitat et du logement "en souffrance", plus encore dans le contexte du ZAN et de la prolifération de la location de meublés touristiques.