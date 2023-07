L’Onera et Ifpen ont signé, le 10 juillet 2023, une convention de collaboration pour "développer des techniques et technologies de demain dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et de la propulsion pour le transport", annoncent-ils le 19 juillet 2023. Des projets de recherche "seront menés conjointement avec la mise en place de thèses en codirection". Pour Pierre-Franck Chevet, président d’Ifpen, "la complémentarité des expertises permettra de résoudre des défis scientifiques et d’accélérer le développement de technologies innovantes". En effet, cette collaboration est importante pour le développement scientifique et technique d’une aviation durable", confirme Bruno Sainjon, PDG de l’Onera, précisant que "la décarbonation, la réduction de la consommation d’énergie ou l’optimisation du trafic aéroportuaire sont des axes de recherche importants pour l’Onera".