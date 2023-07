Le président de la République a procédé à la nomination de 40 membres du gouvernement, jeudi 20 juillet 2023. Huit personnalités font leur entrée au gouvernement, quatre changent de portefeuille et sept quittent l’exécutif. Le gouvernement compte désormais 16 ministres (contre 16 précédemment), 15 ministres délégués (contre 15) et 9 secrétaires d’État (contre 9). 20 sont des hommes et 20 sont des femmes. Voici la composition complète du gouvernement "remanié" qui se réunira lors d’un conseil des ministres le 21 juillet à 11 heures.