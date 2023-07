Les prérogatives judiciaires des policiers municipaux "paraissent désormais avoir atteint leurs limites", estiment les députés Alexandre Vincendet (LR) et Lionel Royer-Perreaut (Renaissance) dans leur rapport d’information "sur les missions et l’attractivité des polices municipales", publié ce jeudi 20 juillet. Ils proposent d’attribuer la qualité d’OPJ aux chefs de service et aux directeurs de police municipale pour "décharger l’activité" de la police et la gendarmerie nationales et "rendre la police municipale plus opérationnelle". Et d'étendre l’accès aux fichiers de police pour les policiers municipaux.