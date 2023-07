Le conseil olympique et paralympique, qui s’est tenu ce mercredi 19 juillet, a permis au président de la République de faire le point, à un peu plus d’un an de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, sur la préparation de cet évènement. Parmi les dossiers passés en revue ce mercredi figure notamment un meilleur contrôle de la location de meublés touristiques. L’Élysée évoque ainsi la mise en place d’une "charte d’engagement sur les meublés touristiques", dont l’objectif sera de "faciliter l’information et la transparence des prix, avec la création d’un observatoire des prix".