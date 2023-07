Le CNRS s’associe à l’université d’état du Michigan (États-Unis) pour fonder le laboratoire international de recherche Nuclear Physics and Astrophysics, annonce-t-il, mardi 18 juillet 2023. Implanté au Facility for Rare Isotope Beams au Michigan, ce laboratoire franco-américain est "consacré à l’étude de la physique du noyau atomique et au rôle qu’elle joue dans les propriétés de la matière qui nous entoure que dans certains processus qui ont lieu dans les étoiles". Il vise aussi à "nourrir une coopération active entre le CNRS et les différentes institutions scientifiques américaines".