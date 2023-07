Deux ans après avoir obtenu le label DD&RS, l’université de Rouen Normandie voit son bilan de mi-parcours validé par le comité de labellisation, indique à AEF info le 17 juillet 2023 son président Laurent Yon. "C’est totalement intégré dans la stratégie d’établissement, on ne se contente pas de demi-mesures", souligne-t-il alors que viennent d’être décidées une charte du "numérique responsable" et la limitation au maximum des déplacements en avion pour les personnels et les étudiants Erasmus. Pour ces derniers, un fonds abondé par l’université servira à promouvoir les "mobilités douces".