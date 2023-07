Laurent Baly, président de la Satt Sud-Est, et Jean-Nicolas Antoniotti, président de l’incubateur Inizià, ont signé une convention de partenariat, le 7 juillet 2023, pour "conduire à l’entrée en incubation de projets entraînant la création et le développement d’entreprises innovantes". Les deux structures travaillent ensemble depuis plusieurs années, mais l’augmentation du nombre de projets "orientés en voie de valorisation start-up" les a poussés à faire évoluer leur partenariat afin qu’il "englobe toutes les facettes du parcours de l’innovation", expliquent-elles. La convention prévoit des "actions conjointes de sensibilisation et de détection", "l’augmentation et la sécurisation du flux de projets deep tech valorisés en start-up sur le territoire Corse" et "la mise en place d’une équipe projet multistructurelle", visant à "assurer un continuum d’investissement efficace".