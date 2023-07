Quelles solutions pour les métiers en tension du médico-social en Auvergne-Rhône-Alpes ? D’après le Ceser Aura, deux axes sont prioritaires pour pallier les importantes difficultés de recrutements : "agir collectivement pour assurer l’attractivité et la reconnaissance des métiers" et "orienter le Conseil régional dans l’élaboration de son futur Plan régional de formation pour le champ médico-social". Il préconise une meilleure collaboration des acteurs dont les collectivités territoriales, l’ARS et la Carsat, ainsi qu’une meilleure utilisation des outils numériques.