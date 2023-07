Dans le cadre d’une journée dédiée à la transition écologique et sociale au sein des grandes écoles, le 12 juillet 2023, des dirigeants issus de plus de 80 établissements ont pris des engagements, parmi lesquels : "lancer une réflexion autour de la mise en place de quotas carbone", créer "une charte de communication sur les engagements et les réalisations en matière de DD&RS des établissements" ou encore "former les enseignants et valoriser leur engagement pour la transformation du cursus dans leur évolution de carrière". Cet événement était porté par le collectif Pour un réveil écologique et le Campus de la transition.