Après des documents sectoriels et la synthèse de son plan, le secrétariat général à la planification écologique a publié ce 19 juillet son "tableau de bord". Une série d’indicateurs sur lesquels Antoine Pellion, secrétaire général, s’attend à être "jugé sur pièce". Auditionné par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, il a également présenté les "axes prioritaires" du SGPE ces prochains mois : l’adaptation au changement climatique et la santé-environnement. Et insisté sur la "montagne" que devra franchir le secteur agricole pour réduire ses émissions.