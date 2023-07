Lors de la séance de la Commission permanente de la région Île-de-France qui s’est tenue au siège régional, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 5 juillet 2023, les élus ont notamment approuvé quatre rapports présentés par Marie-Do Aeschlimann, vice-présidente chargée de l’Emploi et de la Formation professionnelle. L’un d’eux concerne l’adoption de deux conventions de partenariat avec les Opco Akto et Atlas. Ces partenariats visent entre autres à mieux articuler les moyens de la région et des opérateurs de compétences pour développer l’apprentissage en Île-de-France.