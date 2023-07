Le cabinet Gouvernance & Structures a présenté, en juin 2023, dans le cadre des Assises de la parité, les résultats de son enquête sur la féminisation des instances dirigeantes, au sens de la "loi Rixain" de décembre 2021. Les instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 étudiées ont "des noms très variés", et comportent "un nombre de membres très hétérogènes". Elles comptent 27 % de femmes mais ce taux n’est "pas du tout significatif", car il est global, et les femmes sont plus souvent à des fonctions "support", montre l’étude.