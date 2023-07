"Seuls 74 % des bacheliers 2014 précaires se sont inscrits dans l’enseignement supérieur à la rentrée suivant leur baccalauréat. C’est 6 points de moins que parmi les bacheliers non précaires", indique une note d’information du Sies publiée le 17 juillet 2023. Plus le temps passe et plus cet écart se creuse. Ainsi, "dans l’ensemble des étudiants précaires 2014 diplômés, 30 % ont obtenu au plus un bac +2, 29 % un bac +3 et 31 % un bac +5". Ce profil s’oriente pour un tiers vers un BTS, de préférence en alternance, surtout s’il ne bénéficie pas d’une bourse.