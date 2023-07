Restauration de la gouvernance paritaire à Constructys : Richard Langlet (FNTP) président, Joël Ellen (CGT) V.-P.

Richard Langlet, le directeur formation et santé sécurité de la FNTP, a été élu président de Constructys et Joël Ellen, le secrétaire fédéral de la FNSCBA-CGT en charge de la formation, vice-président de l’Opco de la construction, le 24 janvier 2022. Dans le cadre du premier CA de l’opérateur après la levée de l’administration provisoire le 23 janvier, Franck Serra FO a été élu au poste de trésorier et Sébastien Leclercq (FDMC) à celui de secrétaire. Le CA a également confié à Noaman Saddoud, actuel DAF de l’Opco l’intérim de la direction générale jusqu’au recrutement d’un nouveau DG.