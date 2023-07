"La France obtient des résultats encourageants dans le nouveau classement européen des efforts déployés par 42 villes pour introduire des moyens de transport plus écologiques, partagés et électriques", estime Clean cities, jeudi 13 juillet 2023. Pour l’ONG, Paris, "bien classée dans les villes pour la mobilité électrique et partagée" – la capitale occupe la troisième place derrière Copenhague et Oslo –, "doit garder le cap et investir dans les solutions d’avenir". Clean cities formule une série de recommandations, en direction des collectivités, des gouvernements, et de l’Union européenne.