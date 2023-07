Du 21 juillet au 25 août, chaque vendredi, AEF info et la Fnege s’associent pour proposer un nouveau podcast, "Le grand oral AEF info x Fnege", à écouter partout où il vous plaira. Ce rendez-vous original et nomade deviendra récurrent à la rentrée. Pendant 20-25 minutes, une personnalité de l’enseignement supérieur de gestion, à la tête d’une école de management ou d’un IAE, partagera son expérience et ses analyses des grands enjeux du secteur. Pour inaugurer cette 1re saison, Delphine Manceau, DG de Neoma, décortique la notion d’innovation et explique comment elle l’applique dans son école.