La décision du gouvernement et de France compétences de confirmer une baisse, de l’ordre de 5 % en moyenne, des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, continue de faire réagir acteurs et partenaires sociaux. Après plusieurs réseaux de CFA, l’U2P ou la CFDT, c’est au tour de Force ouvrière de faire connaître son opposition à cette décision. L’organisation syndicale critique autant la méthode que l’objectif de cet exercice de révision des NPEC. Plus largement, elle appelle l'exécutif à prendre ses responsabilités pour garantir le financement de la formation professionnelle