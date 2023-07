"Les coûts des dispositifs de sécurité augmentent de façon significative et commencent à peser" sur le Festival interceltique de Lorient (Morbihan), l’un des plus fréquentés de France, avec 800 000 visiteurs par an, témoigne auprès d’AEF info Denis Le Mentec, son vice-président. "Ce festival est très particulier, il est presque itinérant" et s’étend sur dix jours – sa 52e édition a lieu du 4 au 13 août 2023. Face à cet évènement qui se tient à la fois dans l’espace public et dans des espaces fermés, l’organisateur mobilise 500 bénévoles sur le volet sécurité, une centaine d’agents de sécurité privée, et bénéficie des forces de l’ordre et de la police municipale. "On peut toujours ajouter de la surenchère sécuritaire, mais on arrive parfois au maximum de ce que l’on peut faire", commente Denis Le Mentec. Pour l’année 2024, "nous n’avons pas vraiment de visibilité", du fait des JOP.