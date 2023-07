À la veille de la présentation du projet de stratégie nationale de la biodiversité et de sa mise en consultation, la Fédération nationale de la pêche en France propose de participer à la création d’un observatoire des milieux aquatiques, indiquent ses président et directeur général Claude Roustan et Hamid Oumoussa à AEF info le 18 juillet 2023. Objectif : contribuer à la cartographie de la température et de l’écoulement des rivières, en contrepartie d’une baisse de la redevance de 8,80 € prélevée sur chaque carte de pêche. La fédération plaide aussi pour la création d’un ministère de l’Eau.