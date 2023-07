L’IUA (Irish universities association) a lancé le 12 juillet 2023 une plateforme nationale pour des cours flexibles, courts et accrédités par "7 grandes universités", en vue d’accroître l’apprentissage tout au long de la vie. Deux ministres (Enseignement supérieur et Emploi) l’ont inaugurée. Cette plateforme est un livrable du projet MicroCreds de 12,3 M€ sur cinq ans. L’Irlande devient "le premier pays européen à établir un cadre national cohérent pour des micro-certificats de qualité garantie et accrédités", selon l’IUA. Y sont pour le moment disponibles plus de 300 cours sur "la durabilité, la transformation numérique, la programmation de données, la perturbation numérique et la fintech"… Développer des compétences pertinentes tout au long de la vie en Irlande est l’une des priorités d’un rapport de l’OCDE publié le 9 mai.